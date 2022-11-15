Мобилизованным пообещали платить по 300 тысяч рублей за сбитые самолеты ВСУ

За уничтоженный танк - 100 тысяч

Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам пообещали денежное поощрение за уничтожение и захват украинской техники.

За уничтоженный самолет - 300 тысяч рублей, вертолет - 200 тысяч рублей, БЛА - 50 тысяч рублей, танк - 100 тысяч рублей. За уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Оса", боевой машины РСЗО - 50 тысяч рублей, сообщает телеканал "Звезда".

Также предусмотрены выплаты для наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника и выполнение других возложенных задач. Сумма поощрения в этом случае составит до ста тысяч рублей.

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