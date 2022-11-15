Глава МИД Китая: Пекин против исключения России из G20

В Китае поддержали участие России на международных политических площадках

Глава МИД КНР Ван И сообщил Сергею Лаврову, что Китай всецело выступает за участие Российской Федерации в саммите "Большой двадцатки", а также в других международных проектах.

"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — сказал Ван И.

Также представитель Пекина заявил, что планирует обсудить с российским коллегой "вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".

Ранее Владимир Зеленский выступил с предложением включить в число участников G20 Украину вместо России. Также представители Польши предлагали свою кандидатуру на место России.

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