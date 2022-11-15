ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Китая: Пекин против исключения России из G20

11:48
  • вторник
  • 15 ноября 2022

В Китае поддержали участие России на международных политических площадках

Глава МИД КНР Ван И сообщил Сергею Лаврову, что Китай всецело выступает за участие Российской Федерации в саммите "Большой двадцатки", а также в других международных проектах.

"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — сказал Ван И.

Также представитель Пекина заявил, что планирует обсудить с российским коллегой "вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".

Ранее Владимир Зеленский выступил с предложением включить в число участников G20 Украину вместо России. Также представители Польши предлагали свою кандидатуру на место России.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.