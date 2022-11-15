Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Миллиард человек родился за последние 12 лет

Население Земли превысило 8 млрд человек. Об этом сообщили в пресс-службе ООН. Основная доля людей на Земле проживает в Азии и Африке. Лидеры стран по численности: Индия (1,42 млрд человек ― 17,8% мирового населения) и Китай (1,43 млрд ― 17,9%).

Согласно прогнозам экспертов, человечество достигнет отметки 8,5 млрд к 2030 году, 9 млрд ― к 2037, а 10 млрд ― примерно к 2058.

Таким образом, за последние два века численность мирового населения увеличилось в восемь раз. Если в начале XX века на Земле проживало более 1,6 млрд человек, то к началу XXI века это число достигло 6 млрд.

В ООН отмечают, что темп прироста населения на Земле замедляется. Это значит, что в период с 2022 по 2050 год число жителей нашей планеты сократится ориентировочно на 1%. Эксперты связывают эту динамику с устойчиво низким уровнем рождаемости, а также с масштабной миграцией населения.

Также со временем вырастет продолжительность жизни мирового населения. Авторы отчёта ожидают, что к 2050 году средняя глобальная продолжительность жизни составит ориентировочно 77,2 лет. Для сравнения: в 2019 году это число составляло 72,8 года.

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