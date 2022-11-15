Украину признали лучшим полигоном для испытаний западного оружия

Специалисты в США решают, в производство каких вооружений направить инвестиции

США и государства Европы используют Украину как полигон для обкатки новых вооружений. Страна стала наилучшим испытательным стендом, есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну, пишет The New York Times.

"Мы учимся на Украине воевать, и мы учимся использовать наше натовское оборудование. И да, это учебное поле боя. И мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти учения для нас", — приводит издание признание экс-президента Литвы Дали Грибаускайте.

Как пишет автор статьи Лара Джейкс, ВСУ испытывают не только оружие и транспортные средства, поставляемые Западом, но и коммуникационное и информационное оборудование. В свою очередь, зарубежные политики используют конфликт для оценки эффективности различных видов оружия и техники. На основании этих наблюдений специалисты по планированию могут решить, как распределять военные расходы в течение следующих двух десятилетий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"