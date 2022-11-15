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Напавший на казанскую школу Галявиев признал вину в убийстве девяти человек

11:56
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Ему грозит пожизненное

Ильназ Галявиев, которого обвиняют в нападении на казанскую гимназию, полностью признал вину в убийстве девяти человек.
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Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда Татарстана.

"Вину признаю полностью", - сказал Галявиев, отвечая на вопрос судьи.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек (семеро детей и двое взрослых), еще 24 получили ранения.

Злоумышленника арестовали по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное заключение. Экспертиза признала Галявиева вменяемым.

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