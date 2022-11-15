Россиянам посоветовали ездить в ОАЭ только с обратным билетом

Туриста могут не пустить в Эмираты

Отправляющимся в Объединенные Арабские Эмираты россиянам рекомендуется иметь при себе обратный билет. В противном случае туриста могут не пустить в страну.

"В соответствии с правилом об освобождении от виз между Россией и ОАЭ для граждан России и граждан ОАЭ желательно иметь при себе обратный билет", — заявили в посольстве Эмиратов в Москве.

Власти ОАЭ перестали пускать в страну иностранцев, в том числе россиян, без подтвержденных обратных билетов на самолет. Эксперты считают, что подобная мера направлена прежде всего на иностранных путешественников, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в Эмиратах на более длительный срок, передает РБК.

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