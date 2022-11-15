Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области

На борту четыре человека

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области.

Инцидент произошел во вторник, 15 ноября. На борту находились четыре члена экипажа, пассажиров не было, сообщил ТАСС во вторник мэр района Игорь Федоровский.

"78 км от Жигалово в сторону Магистрального. Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса. Других сведений пока нет", - сказал собеседник агентства.

К месту происшествия вылетел спасательный вертолет. Связи с экипажем нет, пишет газета "Известия", поиски людей и Ми-8 осложняются плохими погодным условиями.

Вертолет Ми-8 летел в Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Предположительно, он принадлежит авиакомпании "Ангара".

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