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Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года

12:25
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Только для специалистов

Срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года.

Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

"Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки", — сказано в сообщении.

Ранее Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования. Изменения дадут право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в "родственную" магистратуру на бюджетные места.

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