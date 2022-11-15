"Плавно снижаем, не торопимся": Набиуллина об инфляции в России

Глава Центробанка выступила в Госдуме с докладом

Укрепление рубля во втором квартале этого года позволило восстановить объемы инвестиционного и потребительского импорта. Об этом сегодня заявила Эльвира Набиуллина, передает "ТВ Центр".

Глава Банка России выступила в Госдуме с докладом об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Главные задачи - вернуть инфляцию на прежний целевой уровень и продолжить создавать условия для успешной трансформации российской экономики.

Как отметила Набиуллина, в ближайшие годы отечественный бизнес поменяет модель работы - перейдет от продажи сырья к производству продукции, а также изменит географию отношений с покупателями и поставщиками. В ответ на возросшие потребности растет кредитование. Благодаря принятым мерам западные санкции не смогли подорвать нашу финансовую систему.

"Сейчас мы плавно снижаем инфляцию, мы здесь не торопимся, понимая, что в процессе перестройки экономики рост цен может оставаться какое-то время повышенным. Планируем достичь цели 4% в 2024 году. Плавающий валютный курс имеет большое преимущество внешних условий, это происходит и сейчас", - заявила глава ЦБ.

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