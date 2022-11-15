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Мишустин призвал поддерживать устойчивость транспортной отрасли

22:23
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Ранее Путин обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из главных драйверов развития экономики страны

В Москве открылись форум и выставка "Транспорт России", передает "ТВ Центр".

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В этом году главная тема - стратегия роста в новых экономических условиях. Свои проекты и разработки представили более 70 компаний. Особый акцент сделан на инновационных разработках в области инфраструктуры.

Большое внимание на форуме уделено проблемам, которые связаны с санкционным давлением. Участники обсуждают содействие импортозамещению и технологический суверенитет российской транспортной системы.

"Президент обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из главных драйверов развития экономики страны. Она обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие места и комфортные условия жизни граждан. В новых санкционных реалиях крайне важно поддерживать устойчивость работы этой отрасли, гибко реагировать на изменения внешней среды и максимально быстро действовать с учетом кардинально перестроившихся схем движения товаров, их преимущественной переориентации на южное и восточное направления", - отметил премьер Михаил Мишустин.

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