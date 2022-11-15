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После пожара на территории бывшего завода в Подольске проводится проверка

15:05
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Назначена экспертиза

Следователи начали проверку после пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске. Уже назначены ряд экспертиз. Будут изъяты документы. Накануне открытое горение тушили свыше семи часов. А проливали здание до глубокой ночи.
Названа возможная причина крупного пожара на заводе в Подольске

Около трех часов дня загорелось это административное здание. Внутри находились сотрудники - около 150 человек. Практически сразу всех их эвакуировали. Сейчас, спустя практически сутки, на месте всё ещё работают пожарные расчёты.

Продолжается проливка здания. По словам очевидцев, сначала прозвучал громкий хлопок, в результате которого на третьем этаже наполовину выбило оконную раму. Буквально за 10-15 минут пламя полыхало уже и с противоположной части здания. По предварительным данным, загорелся упаковочный материал - полиэтилен и картон - на складе мебели.

Здания старые - многие были построены ещё в начале ХХ века. И сейчас производственные площади некогда одного большого предприятия занимают различные мелкие фирмы. И противопожарная безопасность в итоге делится на их огромное число.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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