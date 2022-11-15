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Рейсовый автобус попал в ДТП на юге Москвы

15:07
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Есть пострадавшие

Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Mazda на юге Москвы. Пострадали три человека. В том числе пассажир маршрутки.

Авария произошла около 7 утра в Коломенском проезде. По предварительным данным, автобус съезжал с Каширского шоссе. Не сбрасывая скорости, он проскочил мимо нескольких машин. После чего врезался в легковушку.

Сначала помощь медиков потребовалась водителю легковой машины и пассажиру автобуса. Но позже плохо стало водителю маршрутки. Движение транспорта в этом районе некоторое время было сильно затруднено.

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