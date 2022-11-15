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Двух диверсантов задержали в Запорожской области

12:37
  • вторник
  • 15 ноября 2022

При обыске изъято 1,5 килограмма взрывчатки

Силовики задержали двух жителей Бердянска в Запорожской области. Их подозревают в диверсионной деятельности, при обыске изъята взрывчатка.

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"Правоохранителями изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Запорожья.

При обыске в квартире задержанных изъято 1,5 килограмма взрывчатки-пластида, запал, электродетонаторы и корпус гранаты Ф-1. Установлено, что подозреваемые проходили службу в запрещенных в России организациях, передает РИА Новости.

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