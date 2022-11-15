Двух диверсантов задержали в Запорожской области

При обыске изъято 1,5 килограмма взрывчатки
Силовики задержали двух жителей Бердянска в Запорожской области. Их подозревают в диверсионной деятельности, при обыске изъята взрывчатка.
"Правоохранителями изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Запорожья.
При обыске в квартире задержанных изъято 1,5 килограмма взрывчатки-пластида, запал, электродетонаторы и корпус гранаты Ф-1. Установлено, что подозреваемые проходили службу в запрещенных в России организациях, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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