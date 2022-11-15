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Москва выделила 1,3 млрд рублей на медпомощь горожанам с онкологией

13:49
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин

Правительство Москвы выделило почти полтора миллиарда рублей на оплату медицинской помощи онкобольным. А также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Решение принято сегодня на заседании президиума столичного правительства. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Выделенные средства позволят выполнить порядка 20 трансплантаций костного мозга. Наиболее дорогой методики лечения пациентов с тяжелыми злокачественными заболеваниями.

Кроме того, будут сделаны почти две с половиной тысячи хирургических операций для пациентов с различными формами онкологии. Более 340 оперативных вмешательств. В том числе на аорте и сосудах. А еще свыше 240 операций по эндопротезированию суставов. И с тяжелыми травмами и заболеваниями позвоночника.

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