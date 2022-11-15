Завод по производству электроустановок в Кунцеве запустил новую линию

Объемы продукции на предприятии хотят увеличить в полтора раза

В Кунцеве на предприятии по производству электроустановок запускают новую линию по литью пластиковых деталей. Событие долгожданное и очень своевременное. Спрос на розетки и выключатели вырос в разы после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков. Кроме того, расширение ассортимента - это и новые рабочие места.

"Мария и Аксиома" на столичном предприятии по производству электроустановочной продукции - законодательницы в сфере промышленной моды. Обе они - новые серии изготавливающихся здесь рамочных изделий из ассортимента электророзеток, выключателей и переключателей, которые используют при обустройстве и ремонте современных домов и офисных помещений.

Современная рамочная серия - хит продукции завода. Вставить в рамку можно любой набор розеток и переключателей: с замедляющим контактом и без, с защитой от детей, компьютерные, телефонные, телевизионные.

С уходом с российского рынка зарубежных поставщиков спрос на электроустановочную продукцию среди крупных заказчиков вырос многократно. Чтобы нарастить объемы производства для нужд импортозамещения, на заводе запускают новую высокотехнологичную линию по литью пластиковых деталей для изделий.

"Вот пластик, который разогревается в этой машине до температуры 300 градусов и происходит его в жидком виде впрыск в камеру пресс-формы. В чём суперсовременность этой машины? В том, что время на формирование и сбор готовой продукции - от 35 до 40 секунд", - рассказал Валерий Моложаев, генеральный директор ООО "Кунцево-Электро".

Запуск новой линии для завода - это ещё и 45 новых рабочих мест для города. На этом производстве они особенно важны. "На предприятии более 200 человек трудится, из них 53 процента, это более половины – инвалиды. Соответственно, все возможные гранты, заказы, трудоустройство инвалидов – всю стороннюю поддержку предприятию оказывает правительство Москвы во главе с мэром города", - отметил Владислав Спирин, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Запуская новую линию, объемы продукции на заводе готовятся увеличить в полтора раза. В связи с чем актуален стал поиск новых заказчиков. Говорят, готовы даже обеспечивать потребности города по обустройству домов программы реновации.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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