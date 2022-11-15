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У Саакашвили началась атрофия левой руки

12:54
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Политик терпит невыносимую боль

У экс-президента Грузии Саакашвили атрофировались мышцы левой руки.

Об этом журналистам сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Политик испытывает сильную боль.

"У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов", - сказал адвокат журналистам.

Кроме того, у Саакашвили могут подтвердить деменцию, туберкулез и еще 34 болезни.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку, которую потом прекратил из-за развития тяжелых заболеваний. Вскоре политика перевели в столичную клинику "Вивамед", адвокаты и требуют направить его на лечение за границу.

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