У Саакашвили началась атрофия левой руки

Политик терпит невыносимую боль
У экс-президента Грузии Саакашвили атрофировались мышцы левой руки.
Об этом журналистам сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Политик испытывает сильную боль.
"У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов", - сказал адвокат журналистам.
Кроме того, у Саакашвили могут подтвердить деменцию, туберкулез и еще 34 болезни.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку, которую потом прекратил из-за развития тяжелых заболеваний. Вскоре политика перевели в столичную клинику "Вивамед", адвокаты и требуют направить его на лечение за границу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"