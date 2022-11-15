В московских больницах провели экскурсии для будущих сотрудников

Кандидаты пообщались с руководством

Для будущих сотрудников скоропомощных стационарных комплексов провели ознакомительные экскурсии в больнице имени Филатова, Боткинской, а также в институте Склифосовского.

Именно там сейчас создают новые стационарные комплексы. Кандидаты познакомились с работой приемного отделения. Подробнее узнали о своих задачах. Но главное - пообщались с будущими коллегами и руководством, передает "ТВ Центр".

Экскурсии будут проводится и дальше. В них примут участие те соискатели, которые успешно прошли первые четыре этапа отбора, организованного Кадровым центром Департамента здравоохранения.

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