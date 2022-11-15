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"Со-Единение": в Москве открылась новая выставка уличного искусства

15:12
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Она расположена около метро "Курская"

"Со-Единение" - так называется выставка уличного искусства, которая открылась сегодня около метро "Курская". Причём, прямо под открытым небом.

Рисункам в стиле граффити отдали огромную стену. Вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала. В сторону популярных креативных площадок.

Долгое время гигантское полотно была скрыто. Зато теперь превратилось в новое арт-пространство. Пожалуй, для самых неординарных художников. Яркие и необычные работы будет кому оценить. Ежедневно там проходят тысячи человек.

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Открытие уличной выставки граффити
Открытие уличной выставки граффити
Открытие уличной выставки граффити
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