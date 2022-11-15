Завершается реставрация знаменитого дома архитектора Жолтовского

Все работы планируют завершить к концу нынешнего года

В Москве отреставрировали фасад легендарного дома Жолтовского на Смоленской площади. Строительные леса снимут к концу года. Но уже сейчас сквозь плёнку можно разглядеть обновлённые окна. А также сложный декор, черепицу, флюгер. Здание, похожее на итальянское палаццо, было построено около 70 лет назад. И ни разу серьёзно не ремонтировалось. Как проходит масштабная реставрация?

Визитная карточка Москвы, дом Жолтовского, Дом работников НКВД или просто Дом с башенкой. У этого знаменитого здания на Смоленской площади много названий. Построено оно в начале пятидесятых годов прошлого века. И с тех пор ни разу за 70 лет капитально не ремонтировалось. В этом году масштабные комплексные работы начали с фасада. Воссоздали колористическое решение и лепной декор.

"Весь лепной декор был полностью утрачен и на момент его постройки материалы использовались недолговечные и, к сожалению, данные материалы на момент начала проведения работ фактически сыпались и находились фактически в руках, рассыпались в руках реставраторов. Каждый элемент был либо докомпонован, либо полностью воссоздан", - рассказал Даниил Лосин, начальник по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального строительства.

Здание необычной архитектуры напоминает итальянское палаццо. Не случайно. Архитектор Иван Жолтовский - поклонник Ренессанса. Отсюда - въездная арка, колонны, лепные украшения. В подъездах - расписные потолки, камины. Многое было сделано и для комфорта жильцов. Лестницы тоже своеобразной конструкции - невысокие ступени, чтобы по ним было легко подниматься. Жильцы в этом доме всегда были люди заслуженные - актёры, спортсмены. Одной из первых получила квартиру здесь чемпионка мира по конькобежному спорту Мария Исакова.

"Простая девчонка на самом деле, из глубинки, которая приехала в Москву, добилась результатов благодаря своим способностям и до этого жила при стадионе "Динамо", то есть в прямом смысле на стадионе. Она вспоминала, что, когда я получила ключи, зашла в эту квартиру, увидела все это, просто встала на колени и заплакала", - рассказал историк Москвы Виталий Калашников.

Архитектор Жолтовский был еще и мастером изящной асимметрии. Это касается и балкона, и главной достопримечательности здания - изящной башни. Вокруг её создания - сплошные легенды. Изначально её в проекте не было.

"Судя по всему, этой башенки не должно было быть, но она появилась. Но вот на что её строить, в смете на башенку деньги заложены не были? И есть легенда, что архитектор Жолтовский на свои собственные кровные денежки эту башенку и возвёл. И как ответвление этой легенды, что в башенке-то как раз и была его мастерская. Виды посмотрите какие, любого творческого человека все это, конечно, вдохновляет", - рассказал Виталий Калашников.

Достоверно известно лишь то, что в этом доме у Жолтовского была квартира. А в башне сейчас мастерская художника Олега Тыркина. Пока, правда, и здесь тоже завершается ремонт. И внутри, и снаружи. Башня долгое время находилась в аварийном состоянии.

"Были восстановлены декоративные элементы, которые находились в большой степени разрушения, была заменена черепица, отреставрирован флюгер и заменены окна", - сообщил Евгений Фефелов, мастер фасадного участка.

Во время капитального ремонта и реставрации во всем доме воссоздали входные парадные двери, окна. Строительные леса сейчас на фасаде со стороны внутреннего двора, однако все работы в этом легендарном доме планируют завершить уже к концу нынешнего года.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, Илья Красноперов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"