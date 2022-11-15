Бывший представитель "Аэрофлота" в Великобритании получил 13 лет за госизмену

Осуждённый не признал себя виновным

Россиянин Дмитрий Федоткин, бывший представитель компании "Аэрофлот" в Великобритании, получил 13 лет заключения в колонии строгого режима за госизмену. О приговоре сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК ("Госизмена"), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей", — прокомментировали приговор в Мосгорсуде.

11 ноября 2020 года Лефортовский суд арестовал Дмитрия Федоткина, 22 ноября ему было предъявлено обвинение в госизмене, при этом обвиняемый не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

По данным "РИА Новости", Федоткин передавал секретную информацию британской разведке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"