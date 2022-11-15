ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший представитель "Аэрофлота" в Великобритании получил 13 лет за госизмену

13:00
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Осуждённый не признал себя виновным

Россиянин Дмитрий Федоткин, бывший представитель компании "Аэрофлот" в Великобритании, получил 13 лет заключения в колонии строгого режима за госизмену. О приговоре сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК ("Госизмена"), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей", — прокомментировали приговор в Мосгорсуде. 

11 ноября 2020 года Лефортовский суд арестовал Дмитрия Федоткина, 22 ноября ему было предъявлено обвинение в госизмене, при этом обвиняемый не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

По данным "РИА Новости", Федоткин передавал секретную информацию британской разведке. 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Федоткин
Дмитрий Федоткин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.