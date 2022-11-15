Лавров предложил G20 отказаться от монополизации фармрынков

Глава МИД России напомнил об успехе вакцины "Спутник V"

Участникам саммита "Большой двадцатки" было предложено отказаться от монополизации фармацевтических рынков. С такой инициативой выступила Россия, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

"Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков", - рассказал министр во время подхода для прессы.

Лавров напомнил, что первой вакциной против коронавируса в мире стал российский препарат "Спутник V". Ее регистрация искусственно тормозилась как по линии ВОЗ, так и усилиями Еврокомиссии. Тем не менее, вакцина доказала свою эффективность - более 95%, ее поставляли в 70 государств, приводит слова Лаврова РИА Новости.

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