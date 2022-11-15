Лавров опроверг сообщения о подготовке США переговоров по Украине

Это слухи, Россия им не верит

США спровоцировали конфликт на Украине, все больше и больше стран в этом убеждаются.

С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего выступления саммите G20 в Индонезии. Сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине, являются слухами.

"Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят - эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем", - заявил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. "Мы многократно, устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается - так это Украина, - заметил глава МИД.

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что в Вашингтоне тайно готовят почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

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