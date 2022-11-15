Лавров прокомментировал выступление Зеленского на G20

Президент Украины не слушает советов Запада о диалоге с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита G20.

"Никаких советов Запада о переговорах с Россией он [Зеленский] не слушает, его риторика была русофобская, агрессивная", ― приводит комментарий Лаврова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров не стал покидать зал заседаний "Большой двадцатки", когда Владимир Зеленский удалённо подключился, чтобы выступить со своей речью.

В ходе выступления украинский лидер обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета Украины, подчеркнул невозможность создания новых минских соглашений, а также потребовал для своей страны эффективных гарантий безопасности. Речь идёт об энергетической и продовольственной безопасности, выводе войск, освобождении всех пленных, восстановлении территориальной целостности страны, а также о недопущении дальнейшей эскалации.

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