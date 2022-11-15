ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров прокомментировал выступление Зеленского на G20

13:45
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Президент Украины не слушает советов Запада о диалоге с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита G20. 

"Никаких советов Запада о переговорах с Россией он [Зеленский] не слушает, его риторика была русофобская, агрессивная", ― приводит комментарий Лаврова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров не стал покидать зал заседаний "Большой двадцатки", когда Владимир Зеленский удалённо подключился, чтобы выступить со своей речью.

В ходе выступления украинский лидер обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета Украины, подчеркнул невозможность создания новых минских соглашений, а также потребовал для своей страны эффективных гарантий безопасности. Речь идёт об энергетической и продовольственной безопасности, выводе войск, освобождении всех пленных, восстановлении территориальной целостности страны, а также о недопущении дальнейшей эскалации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.