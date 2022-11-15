"Не наблюдаем стола переговоров": Кремль отреагировал на призывы Макрона по Украине

Спецоперация продолжается

В Кремле прокомментировали призыв французского лидера Эммануэля Макрона вернуться к переговорному процессу по Украине

"Пока собственно не наблюдаем стола переговоров", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва готова к переговорам, чего не скажешь о Киеве. Поэтому спецоперация будет продолжаться, подчеркнул Песков.

Ранее Маркон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 попросил его призвать Путина к деэскалации на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом.

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