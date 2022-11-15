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Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

13:39
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Взятие этого населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления ВС России

Вооруженные силы России уничтожили до 1 400 украинских военнослужащих в ходе боев за Павловку в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины и вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин.

"Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, производства США, более 25-ти автомобилей различного назначения и двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов", - добавили в Минобороны.

О полном освобождении Павловки Минобороны России отчиталось накануне. Взятие этого населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе.

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