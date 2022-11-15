ВКС России ликвидировали более 80 артподразделений ВСУ

Уничтожен склад боеприпасов под Красногоровкой

ВКС России, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пункты управления ВСУ и более 80 украинских артиллерийских подразделений. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, также ликвидированы 82 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах. Кроме того, склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР.

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