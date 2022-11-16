Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Львам сулят отличные обновки, а Весы порадуются звонкам и сообщениям

Овны

Дела, связанные с учебой или поездками, выйдут на первый план. Вы сможете удачно сдать экзамен или зачет, найти дешевые билеты для новогодних путешествий.

Тельцы

Вы получите кешбэк, бонусы или хорошую скидку - в общем, звезды порадуют деньгами. Также сегодня может оживиться и снова заискрить ваша личная жизнь.

Близнецы

Вы сегодня узнаете, что кто-то из друзей противоположного пола к вам неравнодушен. Как минимум у вас появятся поклонники в интернете и здорово поднимут самооценку.

Раки

Работа поглотит вас, и это будет по любви: вы с удовольствием займетесь своими делами. Также это отличный день для начала курса массажа и других полезных процедур.

Львы

Великолепный день ждет представителей знака, обожающих быть красивыми. Вы удачно сходите к парикмахеру, купите отличные обновки, подберете себе парфюм и косметику.

Дева

Вам предстоит теплый вечер в собственном доме, где вам будет уютно и радостно. Поиск идей для украшения интерьера к Новому году принесет положительные эмоции.

Весы

Вы обрадуетесь письмам, сообщениям, звонкам, которых давно ждали. А еще можете найти сегодня книгу, которую давно искали, или записаться на интересный курс.

Скорпионы

Вы можете рассчитывать на прибыль или выгодное предложение. Особенно это касается тех, кто работает в сфере искусства, моды, красоты, дизайна или развлечений.

Стрельцы

Венера входит в ваш знак и, как всегда, приносит ощущение праздника. Самое время записаться к стилисту или парикмахеру, сменить образ в пользу более яркого.

Козероги

Вам захотят доверить свои секреты совершенно разные люди, но не спешите погружаться в мир чужих тайн. Занимайтесь собой - пора смещать приоритеты.

Водолеи

Вам придется утешать кого-то из друзей или организовывать чей-то праздник. Также вам удастся произвести впечатление на большую аудиторию.

Рыбы

Сегодня представителям этого знака повезет на работе - вам предложат новые условия или повысят зарплату. Впереди целых три недели, когда ваша карьера или бизнес будут идти в гору!

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