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Песков назвал грабежом резолюцию ООН о репарациях Украине

13:50
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Резолюция не несёт для России юридически обязывающий характер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля относительно резолюции Генассамблеи ООН о необходимости выплатить репарации Украине.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Это формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций", ― приводит слова Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Россия будет всячески противодействовать попыткам конфискации золотовалютных резервов страны, невзирая на "рейдерские методы захвата" резервов другими государствами.

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