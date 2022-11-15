Песков раскрыл планы восстановления поврежденных обстрелами объектов

Работа уже идет

Россия уже восстанавливает разрушенные во время боевых действий объекты на своей территории. Финансировать такие работы на территории Украины Москва не намерена, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боев. Он подчеркнул, что о восстановительных работах за пределами России речь не идет, передает ТАСС.

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