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Песков раскрыл планы восстановления поврежденных обстрелами объектов

13:59
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Работа уже идет

Россия уже восстанавливает разрушенные во время боевых действий объекты на своей территории. Финансировать такие работы на территории Украины Москва не намерена, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боев. Он подчеркнул, что о восстановительных работах за пределами России речь не идет, передает ТАСС.

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