ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев: США толкают мир к глобальной войне

14:00
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании по вопросам безопасности, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология.

Мир пополам: какие цели преследуют США и Китай на G20
Стало известно, как США наживаются на украинском кризисе

Как уточнил спикер, в ходе голосования в ООН по подготовленной Россией резолюции, осуждающей героизацию нацизма, США и Украина проголосовали против и оказали давление на позицию других стран.

"Выбрав такую политику, Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне", - заключил секретарь Совбеза (цитата по ТАСС).

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине и все больше и больше стран в этом убеждаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Николай Патрушев
Николай Патрушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.