Патрушев: США толкают мир к глобальной войне

Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании по вопросам безопасности, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология.

Как уточнил спикер, в ходе голосования в ООН по подготовленной Россией резолюции, осуждающей героизацию нацизма, США и Украина проголосовали против и оказали давление на позицию других стран.

"Выбрав такую политику, Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне", - заключил секретарь Совбеза (цитата по ТАСС).

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине и все больше и больше стран в этом убеждаются.

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