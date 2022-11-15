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Житель Бали назвал Москву раем на Земле

14:12
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Он считает российскую столицу чудесным современным городом

Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от посещения Москвы. 

По словам Супарта, столица России ― чудесный современный город, "совсем другой".

"Про Бали говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!" — добавил Супарта.

Также эксперт по культуре Бали рассказал, что давно начал изучать русский язык, ещё у себя на родине, а три года назад приехал в российскую столицу, чтобы усовершенствовать свои знания.

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