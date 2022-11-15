Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Основа национальной идентичности страны - верность традициям

Президент России Владимир Путин заявил во вторник в ходе заседания организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции, что цель Запада - ослабить Россию и раскачать ее суверенитет.

Как уточнил глава государства, Россия вовремя и твердо поставила заслон этим попыткам.

По словам российского лидера, основа национальной идентичности страны - преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

За воинскими захоронениями времен Великой Отечественной войны нужно внимательно ухаживать, не везде это происходит, указал Путин. Президент добавил, что заявки Мариуполя и Мелитополя на получение звания "город воинской славы" подчеркивают общность исторической памяти.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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