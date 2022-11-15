Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

Особенно это касается приграничных регионов

В Центральной России активизировались украинские диверсионные группы. Особенно обострилась обстановка в приграничных регионах, которые систематически обстреливают с украинской стороны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов", - сказал Патрушев на совещании по безопасности в Центральной России в Брянске.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры. Их уничтожение или повреждение угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике, приводит слова Патрушева "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"