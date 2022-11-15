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Три села в Белгородской области оказались под обстрелом

14:24
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Пострадавших нет

Села Козинка, Безымено и Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области оказались под обстрелом миномётов. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. 

Известно, что человеческих жертв в результате обстрела нет, однако пострадали три дома: один в селе Козинка, ещё два ― в селе Безымено. Сейчас власти проводят подомовой обход и фиксируют разрушения. 

В прошлую субботу несколько сёл в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под миномётный обстрел. Обошлось без пострадавших.

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