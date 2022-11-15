Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года

Меры поддержки транспортной отрасли показали свою действенность

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник, что грузовые перевозки в стране не просели.

"Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн", - сказал глава кабмина (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что более чем до семи миллиардов человек возросло число перевезенных пассажиров.

По словам премьера, в условиях санкций меры поддержки транспортной отрасли показали свою действенность. Транспорт в России продолжает своевременно обеспечивать всеми необходимыми товарами и услугами экономику, производство и граждан.

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