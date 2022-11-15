ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года

14:50
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Меры поддержки транспортной отрасли показали свою действенность

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник, что грузовые перевозки в стране не просели.

Мишустин выделил еще 27 миллиардов рублей на пособия детям
В России предложили ввести транспортные льготы для семей мобилизованных

"Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн", - сказал глава кабмина (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что более чем до семи миллиардов человек возросло число перевезенных пассажиров.

По словам премьера, в условиях санкций меры поддержки транспортной отрасли показали свою действенность. Транспорт в России продолжает своевременно обеспечивать всеми необходимыми товарами и услугами экономику, производство и граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Грузовой поезд
Грузовой поезд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.