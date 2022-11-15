К 2030 году у секунды появится новое определение

Время станет ещё точнее

Представители Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" сообщили журналистам "Газеты.Ru", что к концу текущего десятилетия учёные примут новый принцип измерения единицы времени секунды. Это произойдёт в рамках XXVII Генеральной конференции по мерам и весам, которая откроется сегодня во Франции.

Стандарт секунды, которым пользуется человечество сейчас, был принят в 1967 году. Звучит он так: "Секунда ― это длительность 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между сверхтонкими подуровнями основного состояния атома цезия-133".

Более чем полвека спустя учёным найти более точное определение единицы времени. Известно, что новый стандарт секунды будет измеряться на длительности перехода в оптическом диапазоне, а на смену цезию-133 эксперты выберут один из девяти элементов, в число которых входят иттербий, алюминий, ртуть и ряд других элементов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"