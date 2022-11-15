Патрушев потребовал усилить прикрытие критических объектов средствами ПВО

Военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России

Прикрытие критически важных объектов в Центральной России средствами ПВО и контрбатарейной борьбы необходимо усилить, заявил Николай Патрушев. Секретарь Совета безопасности провел совещание в ЦФО.

"Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов", — цитирует Патрушева ТАСС.

Патрушев во время совещания констатировал ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Секретарь Совбеза напомнил, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Напряженность у границ России нарастает.

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