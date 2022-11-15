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Роспотребнадзор отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19 в России

15:19
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировали в 31 регионе

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедляются, показатель заболеваемости составил 24,71 на 100 тысяч населения, что на 6,5% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказали в Роспостребнадзоре.
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В ведомстве уточнили, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировали в 31 регионе страны.

В базу VGARus по состоянию на 14 ноября 2022 года было загружено 203 229 геномных последовательностей коронавируса, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

К линии BA.2 геноварианта "омикрон" отнесено 4,2%, к линиям BA.4/BA.5 — более 95%. Фиксируются единичные находки подварианта BQ.1, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

15 ноября федеральный оперштаб сообщил, что за последние сутки в России госпитализировано 1399 больных коронавирусом, всего выявлен 4431 новый случай. От коронавируса выздоровели 6354 человека – это на 42,5% больше по сравнению с днем ранее.

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