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Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

15:40
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Нововведение вступит в силу 1 января 2023 года

Государственная дума во вторник, 15 ноября, приняла законопроект, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
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С 1 января 2023 года законопроектом предлагается устанавливать пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Ожидается, что благодаря введению такого пособия в России будет выстроена единая и комплексная адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений кабинету министров по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми. В частности, в правительстве должны обеспечить и проконтролировать введение с 1 января единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом для нуждающихся семей, даже если родители вышли на работу, необходимо сохранить возможность получать часть пособий или предоставить существенные налоговые льготы.

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