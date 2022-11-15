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В ООН доложили о пытках россиян в украинском плену

15:25
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Пленных пытали током

Российских военнопленных в украинском плену пытали током. Доклад главы миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер был составлен на основе опроса 175 военнослужащих ВС России, которых удерживает Киев.

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Как рассказала Богнер на брифинге в Женеве, представители миссии ООН задокументировали случаи пыток и жестокого обращения.

"В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик", - сообщила глава миссии.

По данным Богнер, миссия зафиксировала случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области, а также в нескольких следственных изоляторах. Опрошенные также сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования, передает РИА Новости.

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