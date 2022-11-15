В ООН доложили о пытках россиян в украинском плену

Пленных пытали током

Российских военнопленных в украинском плену пытали током. Доклад главы миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер был составлен на основе опроса 175 военнослужащих ВС России, которых удерживает Киев.

Как рассказала Богнер на брифинге в Женеве, представители миссии ООН задокументировали случаи пыток и жестокого обращения.

"В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик", - сообщила глава миссии.

По данным Богнер, миссия зафиксировала случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области, а также в нескольких следственных изоляторах. Опрошенные также сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования, передает РИА Новости.

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