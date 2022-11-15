Скандал в Манчестере: Роналду, вероятно, больше не сыграет за "МЮ"

Ранее португалец дал разгромное интервью

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил на встрече с руководством организации, что португальский нападающий Криштиану Роналду больше не будет задействован в матчах команды, передает ESPN.

Ранее 37-летний форвард дал интервью, в котором позволил себе ряд резких высказываний в адрес тен Хага и клуба в целом. Роналду заявил, что не уважает тренера, так как тот не уважает его, а со стороны клуба он испытывает предательство.

Как считает тен Хаг, Роналду зашел слишком далеко в своей критике. Тренер не хочет жертвовать атмосферой внутри команды, допуская нападающего до игр.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.

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