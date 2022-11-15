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Шольц признал провал попыток изоляции России на G20

15:51
  • вторник
  • 15 ноября 2022

По вопросу Украины существуют мнения, отличные от принятых на Западе

Изолировать Россию на саммите G20 на Бали не удалось, признал канцлер Германии. Олаф Шольц выяснил, что у некоторых стран есть иное, отличное от западного, мнение о событиях на Украине.

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"Разумеется, по этому вопросу существуют и другие мнения. Но они не в счет", - приводит слова Шольца агентство DPA. Журналисты отметили: это указывает на то, что в G20 есть страны, которые отказываются осудить специальную военную операцию России на Украине.

Днем ранее канцлер ФРГ заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20. Шольц подчеркнул, что в Индонезии собираются представители многих стран, представляющих большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства, передает ТАСС.

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