Шольц признал провал попыток изоляции России на G20

По вопросу Украины существуют мнения, отличные от принятых на Западе

Изолировать Россию на саммите G20 на Бали не удалось, признал канцлер Германии. Олаф Шольц выяснил, что у некоторых стран есть иное, отличное от западного, мнение о событиях на Украине.

"Разумеется, по этому вопросу существуют и другие мнения. Но они не в счет", - приводит слова Шольца агентство DPA. Журналисты отметили: это указывает на то, что в G20 есть страны, которые отказываются осудить специальную военную операцию России на Украине.

Днем ранее канцлер ФРГ заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20. Шольц подчеркнул, что в Индонезии собираются представители многих стран, представляющих большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства, передает ТАСС.

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