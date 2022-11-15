Мишустин отметил наращивание сообщения с дружественными странами

Между государствами укрепляются деловые связи и растут объемы перевозок

Россия наращивает сообщение с дружественными государствами, прежде всего со странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Как отметил премьер-министр, между государствами укрепляются деловые связи, растут объемы перевозок, в том числе и несырьевых товаров.

Это происходит вопреки предпринимаемым Западом попыткам расширения санкций и ограничений, подчеркнул политик.

При этом Мишустин призвал активно работать над решением новых задач, в том числе по формированию международных транспортно-логистических коридоров, отметив, что новые сквозные маршруты станут прочной основой для расширения торговли, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень недружественных России иностранных государств.

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