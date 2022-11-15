ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле назвали ЕС крупнейшим торговым партнером России

16:21
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Этот статус ЕС не изменился

Евросоюз был и остается до сих пор крупнейшим внешнеторговым партнером России. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал первый заместитель главы российского кабмина Андрей Белоусов.
Профицит торгового баланса России составил 251 млрд долларов

Политик выступил на пленарной сессии "Транспортной недели", где рассказал о состоянии внешней торговли России.

По словам Белоусова, на втором месте по товарообороту с Россией находится Китай. Экспорт, который приходится на КНР, достигает 30% ВВП, на импорт приходится 20%.

Соответственно, внешнеторговый оборот с Китаем в совокупности составляет половину российского ВВП, цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия даже в условиях санкционных ограничений остается надежным союзником и торговым партнером, Москва внимательно и с уважением относится к интересам ближайших соседей и партнеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.