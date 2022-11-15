В Кремле назвали ЕС крупнейшим торговым партнером России

Этот статус ЕС не изменился

Евросоюз был и остается до сих пор крупнейшим внешнеторговым партнером России. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал первый заместитель главы российского кабмина Андрей Белоусов.

Политик выступил на пленарной сессии "Транспортной недели", где рассказал о состоянии внешней торговли России.

По словам Белоусова, на втором месте по товарообороту с Россией находится Китай. Экспорт, который приходится на КНР, достигает 30% ВВП, на импорт приходится 20%.

Соответственно, внешнеторговый оборот с Китаем в совокупности составляет половину российского ВВП, цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия даже в условиях санкционных ограничений остается надежным союзником и торговым партнером, Москва внимательно и с уважением относится к интересам ближайших соседей и партнеров.

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