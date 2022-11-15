Самые голодные: как украинские чиновники наживаются на зерновой сделке

Европа тем временем все еще делает вид, что придерживается "зеленого курса"

Чиновники Одесской области наживаются на зерновой сделке - к такому выводу пришло Государственное бюро расследований Украины. Выяснилось, что экспортерам, которые вывозят агропродукцию в рамках соглашения, приходится платить взятки за необходимые разрешения и справки. Незаконные средства идут прямиком в карманы представителей местных властей. Сомнительными финансовыми схемами не брезгуют и американские кураторы Киева.

Голод - не тетка. В ООН, где оптом штампуют нацистские и русофобские инициативы, заявили, что действие зерновой сделки во что бы то ни стало должно быть продлено. Якобы ради голодающих во всем мире крайне важно вывезти зерно и удобрения. Во вторник стало известно: самыми голодными оказались украинские чиновники.

В Одесской области Госбюро расследований разоблачило масштабную схему взимания взяток с экспортеров, которые вывозили агропродукцию. В рамках той самой зерновой сделки.

"Чиновники извлекали неправомерную выгоду с тех, кто хотел оперативно и без препятствий получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы. Для этого были созданы посреднические фирмы, незаконная деятельность осуществлялась под видом оплаты консультаций и фумигационных услуг", - говорится в сообщении.

Ранее в адрес Украины уже звучали подозрения в нелегальном вывозе оружия на судах якобы с зерном. Причем озвучивала их не только Россия. В контрабанде вооружений в третьи страны Киев обвиняют и те, кто щедро его спонсирует.

В США разразился и еще один скандал, связанный с военной помощью. Выяснилось, что десятки миллиардов долларов из американских траншей Украина вложила в криптовалютную биржу FTX, собственные активы которой были мизерные. Финансовая организация на днях объявила о скоропостижном банкротстве. С ее счетов исчезли по разным оценкам до 50 миллиардов долларов. И совпало все это с промежуточными выборами в Конгресс США. Главу FTX арестовали на Багамах. А журналисты теперь распутывают схемы, как Демпартия США выделяла деньги американских налогоплательщиков якобы на помощь Украине, а потом получала их же обратно в виде пожертвований. И каков был процент Владимира Зеленского.

Западный мир, похоже, устает расхлебывать последствия украинского конфликта. Куриные яйца в Великобритании - теперь деликатес. Фермеры на треть сократили производство. Им попросту нечем оплачивать электроэнергию, корма и транспортировку продукции. В свою очередь, британские рестораны вынуждены пересматривать меню из-за отсутствия ингредиентов. Еще больше затянуть пояса придется слегка подрасслабившимся немцам. Экономическую бдительность бюргеров притупила теплая октябрьская погода и заверения властей, что газовые хранилища заполнены. Но радоваться осталось максимум две недели, предупреждает граждан глава газовой ассоциации ФРГ.

На фоне энергокризиса евробюрократы продолжают упорствовать и рапортовать о приверженности зеленой повестке. По факту же страны Старого Света, в частности, Германия, возвращаются к самому грязному виду ископаемого топлива и возобновляют работу угольных ТЭЦ. Руки уже по локоть в саже, но суровая зима на носу - ничего не поделаешь.

И в этот момент на ежегодном климатическом саммите в Египте от представителей ЕС звучит более чем странное в нынешних обстоятельствах заявление: "Не позволяйте говорить им, что вторжение России на Украину убивает европейскую зеленую сделку, что мы находимся в гонке за газом. Нет, Европа придерживается своего зеленого курса. И на самом деле, мы даже ускоряемся".

Именно ставка на зеленую экономику стала одной из причин энергетического кризиса, разразившегося осенью 2021 года. Тогда подвела погода. Но учиться на ошибках, судя по всему, никто даже и не думает.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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