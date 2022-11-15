"Идет гибридная война": главное из заявлений Лаврова на G20

Киев отказывается от переговоров, МОсква к ним октрыта

На острове Бали сегодня стартовал саммит G20. В центре внимания участников встречи: текущая ситуация в мире, проблемы в энергетике и вопросы сохранения климата. В ходе пленарного заседания уже выступил глава российской делегации Сергей Лавров. Министр иностранных дел нашей страны прокомментировал русофобские заявления, регулярно звучащие из Брюсселя и Вашингтона. А речь президента Украины, который обратился к "Большой двадцатке" по видеосвязи, и вовсе назвал перформансом, выходящим за все регламенты и приличия.

Перед первым совместным заседанием на саммите весь мир наблюдает за тем, как главы делегации следуют в зал. Внимание сразу привлекает Джо Байден, опоздавший на полчаса и появившийся с сопровождением скорой помощи. Далее американского президента организаторам приходится буквально вести по ковровой дорожке, указывать ему путь. Чтобы не заблудился.

На этой встрече Запад пытался продемонстрировать миру, будто Россия - изолирована. Однако сразу стало понятно, что план провалился. Большую роль нашей страны в формате G20 отметили, в частности, представители Китая. Товарищ Си заявил о необходимости отменить односторонние санкции. А премьер Индии Нарендра Моди призвал страны "Большой двадцатки" искать мирные пути решения конфликта на Украине.

О необходимости сотрудничать, всем вместе работать над решением глобальных проблем говорил и президент Индонезии Джоко Видодо, открывая саммит: "Мы не должны делить мир на части, мы не должны допустить, чтобы мир впал в новую мировую войну".

Выступить перед присутствующими по видеосвязи великодушно позволили и Владимиру Зеленскому. Хотя к "Большой двадцатке" Украина и не имеет никакого отношения, ее лидер широкого жеста организаторов не оценил. Вопреки всем дипломатическим правилам и приличиям сходу начал обвинять Россию, использовал довольно грубые формулировки и нагло выдвинул собственные требования для достижения мира. Сергей Лавров назвал их нереалистичными и неадекватными.

"Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться", - отметил дипломат.

На то, что именно Киев срывает переговоры, российский министр указал отдельно - президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе коротких встреч с ними. В целом же позицию Запада, который хоть и говорит об урегулировании, но продолжает накачивать Украину оружием, Лавров назвал "политическим раздвоением личности". Ведь даже в итоговую декларацию саммита многие страны попытались включить нужные им формулировки. Россия настояла на своем видении.

"Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий России от имени всей "двадцатки", то есть включая нас самих. Мы настояли на том, что если хочется обязательно эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции "двадцатки", то давайте будем поступать по-честному, зафиксируем, что у нас по этой теме различия. Да, идет война на Украине, гибридная война, которую Запад развязал и готовил долгие годы. Поэтому в проекте декларации содержится ссылка на то, что состоялся обмен мнениями по этим вопросам, стороны подтвердили свои позиции", - сказал Лавров.

Обсуждались на саммите и действительно важные, принципиальные для Москвы вопросы. Один из них касается зерновой сделки. Лавров указал партнерам на то, что вторая ее часть - про обеспечение экспорта российского зерна и удобрений - не выполняется. В итоге генсек ООН заверил нашу делегацию в том, что ошибку исправят.

Другая тема - американские военные биолаборатории в разных странах. Российский министр подчеркнул: Москва будет добиваться создания механизма контроля над подобными проектами Пентагона. Также Лавров выступил на саммите за то, чтобы прекратить использовать вопросы энергетики для сведения политических счетов.

"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего, отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны ЕС в отношении тех же "Северных потоков", высказались за то, чтобы "двадцатка" занималась конкретными вопросами устранения любых дискриминационных вопросов и искусственных препятствий с мировых рынков энергоносителей, и предложили, наконец, открыть свободный честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями", - подчеркнул глава российского МИД.

Важно, добавил Лавров, чтобы все договоренности, достигнутые на саммите, потом действительно соблюдались. А в этом есть справедливые сомнения, учитывая склонность Запада срывать соглашения и устраивать провокации. Взять хотя бы историю, случившуюся накануне, когда европейская и американская пресса запустила фейк о том, что российский министр якобы попал в больницу. Этот вопиющий прецедент не смог обойти вниманием и китайский коллега Сергея Лаврова.

"Я сразу понял, что это фейк. Это так и оказалось. Ваши представители сразу разместили ваши фотографии, что все у вас хорошо, вы хорошо отдыхаете. И сегодня я готов с вами обсуждать все вопросы, представляющие взаимные интересы", - сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

"Хочу сделать уточнение. Я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду, в которой я этим занимался. Хотел бы вас лично поздравить и ваших коллег с успешным проведением 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК", - уточнил Лавров.

Товарищ Си, в свою очередь, сегодня встретился с Эмманюэлем Макроном и довел до него позицию Пекина. Китай выступает за прекращение огня на Украине и мирные переговоры с Россией, но для этого необходимо, чтобы международное сообщество создало соответствующие условия. Макрон согласился и сообщил о намерении продолжить диалог с Владимиром Путиным. В частности - собирается позвонить российскому лидеру по окончании саммита.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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