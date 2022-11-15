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Путин: места захоронения жертв нацистов должны быть отмечены

18:03
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Ухаживать при этом необходимо и за воинскими захоронениями

Агрессивные попытки многих государств переписать мировую историю делаются с одной целью - ослабить Россию. Об этом сегодня Владимир Путин заявил на заседании российского организационного комитета "Победа".
В Москве прошла конференция о роли Победы в Великой Отечественной войне

Президент отметил, что судебные процессы против нацистов, которые прошли в последние годы, доказали: Великая Отечественная война не была войной только ради захвата территорий. Это был преднамеренный геноцид советского народа.

Поисковики обнаруживают все новые массовые захоронения расстрелянных и замученных граждан нашей страны. Глава государства уверен - их память нужно увековечить.

"К настоящему времени на территории России известно порядка ста мест, где покоятся останки жертв гитлеровских палачей. И эти места должны быть отмечены и ухожены так же, как воинские захоронения. Обращаю внимание, и прежде всего, конечно, местных властей, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать, ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление: речь не только о прошлом - о нашем настоящем и будущем. Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны", - указал российский лидер.

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