ФСБ предотвратила теракт на складе в Севастополе

Задержан 20-летний местный житель

Как сообщила пресс-управления ФСБ по Крыму и Севастополю, задержан 20-летний местный житель, являющийся сторонником украинского национализма. Он планировал теракт.

"Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", - приводит сообщение ТАСС.

По месту жительства подозреваемого изъяты две бутылки с зажигательной смесью, а также средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Мужчину отправили под стражу на два месяца.

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