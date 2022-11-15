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ФСБ предотвратила теракт на складе в Севастополе

16:23
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Задержан 20-летний местный житель

Как сообщила пресс-управления ФСБ по Крыму и Севастополю, задержан 20-летний местный житель, являющийся сторонником украинского национализма. Он планировал теракт.

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"Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", - приводит сообщение ТАСС.

По месту жительства подозреваемого изъяты две бутылки с зажигательной смесью, а также средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Мужчину отправили под стражу на два месяца.

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