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Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю

16:38
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Глава государства подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 ноября, принял решение о присвоении звания "Город воинской славы" Мелитополю Запорожской области и Мариуполю Донецкой народной республики.

Соответствующие указы подписаны главой государства. Обсуждение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести" проводилось на заседании оргкомитета "Победа", на котором Владимир Путин председательствовал в режиме видеосвязи.

Ранее сообщалось, что глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю, принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции. Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.

Запорожская область и ДНР вошли в состав Российской Федерации по результатам сентябрьских референдумов, соответствующие договора были подписаны в Москве. В текст Конституции России внесены изменения — в основном документе государства в перечне субъектов значатся теперь Запорожская область и ДНР, а также Херсонская область и ЛНР.

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