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НАТО подготовила "десятки тысяч" украинских военных

16:59
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Об этом рассказал генсек Альянса

Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены членами Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Политик выразил поддержку сотрудничеству в различных форматах, которое позволит обеспечить больше тренировочных возможностей для Вооруженных сил Украины.

Столтенберг также поприветствовал действия Евросоюза, отметив, что они "дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет", сообщает РИА Новости.

В октябре Евросоюз согласовал развертывание обучающей миссии по подготовке солдат украинской армии. Венгрия не поддержала это решение и "не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза".

15 ноября Совет ЕС официально объявил о запуске миссии военной помощи Европейского союза Украине EUMAM Ukraine по подготовке украинских военнослужащих.

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